Meppen. Die Bemühungen der Meppener Grünen, eine naturnahe Vorgarten-Gestaltung für neue Bauherren im Stadtgebiet verpflichtend zu machen, haben erneut einen Dämpfer erhalten. Der Planungs- und Bauausschuss wies einen entsprechenden Antrag mehrheitlich zurück. Stattdessen soll nun mit einem Förderprogramm Überzeugungsarbeit geleistet werden, um die Zahl der Steingärten zu verringern.

