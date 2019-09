Meppen. Die Ortsdurchfahrt von Meppen-Rühle wird ab dem 7. Oktober voll gesperrt. Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn der Landesstraße 48, dem Radweg und den Entwässerungsanlagen.

Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen mitteilt, sollen die Arbeiten an den Entwässerungsanlagen bereits ab dem 24. September beginnen. Hierzu werde jedoch lediglich der Radweg in Teilabschnitten gesperrt.

Die Arbeiten an der Fahrbahn erfolgten in zwei Bauabschnitten. Hierfür werde die Ortsdurchfahrt komplett gesperrt. Ein Bauabschnitt befinde sich zwischen der nördlichen Ortstafel Rühle und der Rühler Dorfstraße. Ein weiterer Bauabschnitt erstrecke sich von der Rühler Dorfstraße bis zur südlich gelegenen Ortstafel.

Umleitungen

Eine großräumige Umleitung wird für beide Bauabschnitte aus Richtung Meppen kommend über die L 47 in Richtung Twist, die K 225 und die K 232 in Richtung Groß Hesepe eingerichtet. Aus Dalum kommend erfolgt die Verkehrsführung in umgekehrter Reihenfolge. Die Rühler Dorfstraße ist während der gesamten Bauzeit befahrbar. Die Umleitungen werden entsprechend ausgeschildert. Sollten sich Einschränkungen des ÖPNV ergeben, werden die zuständigen Verkehrsbetriebe ihre Fahrgäste frühzeitig informieren.

Die Bauzeit beträgt insgesamt rund neun Wochen. Die Baukosten belaufen sich auf 330.000 Euro und werden vom Land Niedersachsen getragen.