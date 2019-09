Meppen. Am Montagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Meppen zum Bahnhof gerufen.

Dort steckten acht Personen bereits seit längerer Zeit in einem Aufzug fest. Für die Feuerwehreinsatzkräfte war diese Situation keine neue. Schon mehrere Male in dieses Jahr steckten Personen in Aufzügen fest, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr.

Nach kurzer Zeit konnten die acht Jugendlichen aus dem Aufzug befreit werden. Verletzt wurde niemand.