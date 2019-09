Meppen. Bei den 30. Meppener Tennis-Stadtmeisterschaften sind 39 Juniorinnen und Junioren auf dem Gelände des SV Union Meppen gegeneinander angetreten.

Die Altersklassen U8 bis U18 des Union Meppen sowie des SV Hemsen nahmen an der Veranstaltung teil und lieferten sich spannende Spiele bei bestem Wetter. Die Pokalübergabe an die Stadtmeister erfolgte durch den stellvertretenden Bürgermeister Tobias Kemper.

Im Kleinfeldturnier der U8-Juniorinnen und -Junioren setzte sich Lotte Berning (Union Meppen) als Gewinnerin durch. Den zweiten Platz belegte Johannes Overkamp (Union Meppen) vor der Drittplatzierten Lucy Tembaak (SV Hemsen). Bei den Juniorinnen der U10 (Midcourt) konnte Lia Bölscher vom SV Union Meppen den Stadtmeistertitel erlangen. Zweite wurde Pauline Bley, gefolgt von Amelie Hofkamp (beide SV Hemsen). Wie im Vorjahr konnte Jano Schröer den Sieg im Vereinsduell des Union Meppen bei den U10-Junioren für sich entscheiden. Er setzte sich gegen den Zweitplatzierten Arno Berning und den Drittplatzierten Heinrich Schütte durch.

Bei den Mädchen der U14 spielte sich Ida Tenbruck vom SV Hemsen vor Vereinskollegin Charlotte Bley an die Spitze. Der dritte Platz ging an Greta Stegemann (ebenfalls SV Hemsen). Nach dem zweiten Platz bei den Stadtmeisterschaften 2018 entschied Moritz Hirnstein diesmal den Titel bei den U14-Junioren für sich. Dahinter Julian Hirnstein als Zweitplatzierter und Louis Setzer auf Rang drei (alle Union Meppen). Bei den Mädchen und Jungen der Altersklasse U16 errang Franka Hessel (Union Meppen) bei den Juniorinnen vor Martha Moß (Union Meppen) und Lotta Büscher (SV Hemsen) den ersten Platz. Jonah Kruse setzte sich bei den U16-Junioren als Gewinner durch. Den zweiten Platz belegte Christian Meyer, gefolgt vom Drittplatzierten Alexander Bramlage (alle Union Meppen).

Bei den Ältesten der Meisterschaften, der U18, gab es aufgrund von kurzfristigen Krankmeldungen nur zwei Teilnehmer. Dort belegte den ersten Platz Johann Moß, der zweite Platz ging an Daniel Heimann.

Auch Doppel wurden am Turnierwochenende in der Altersklasse U16 gespielt. So spielte sich bei den Juniorinnen das Team aus Martha Moß und Franka Hessel vor Lotta Büscher und Ria Schneider (SV Hemsen) auf den ersten Platz. Sie setzten sich zudem gegen die Drittplatzierten, Finja Baalmann und Jana Wald (beide SV Hemsen) durch. Bei den U16-Jungs siegte das Duo aus Alexander Bramlage und Jonah Kruse. Dahinter folgten Jonas Dulle und Christian Meyer (beide Union Meppen). Das Team aus Leonard Zielke und Dennis Schwenk (beide Union Meppen) belegte den dritten Platz.