Meppen . Unter Alkoholeinfluss hat ein 20-jähriger Mann aus Meppen am frühen Samstagmorgen einen Verkehrsunfall verursacht.

Nach Feststellungen der Polizei befuhr der Mann am Samstagmorgen gegen 4.15 Uhr mit seinem PKW die Bundesstraße 70 in Meppen in Richtung Süden. In einer langgezogenen Linkskurve kam er aufgrund seiner Alkoholisierung ins Schleudern, kollidierte mit der Mittelschutz- und der Außenschutzplanke und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Am Pkw entstand Totalschaden.

Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Ein von der Polizei am Unfallort vorgenommener Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Dem Beschuldigten wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Unfallverursacher muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.