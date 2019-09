Meppen. Vielfältig, ausgewogen und präzise: Das journalistische Können von zwei Nachwuchsredaktionen ist im Niedersächsischen Landtag in Hannover gewürdigt worden. Die Sieger in der Kategorie Online-Radio kommen aus Meppen.

Der Verein N-21 kürte zum neunten Mal die besten Online-Redaktionen, die am Projekt „Landtag-Online“ teilgenommen haben. Prämiert werden die überzeugendsten Leistungen in den Kategorien E-Paper sowie Online-Radio. Das Projekt bietet interessierten Jungjournalisten die Möglichkeit, unmittelbar über die Plenarsitzungen im Landtag zu berichten.

Die Auszeichnung wurde durch den Landtagsvizepräsidenten Bernd Busemann überreicht. In der Kategorie E-Paper überzeugte die Redaktion der Thomas-Morus-Oberschule in Osnabrück. Felizia Hilbrink, Aaron Krüger, Cem Kuzucu und Frauke Ziemann "beeindruckten durch präzise Formulierungen und große Kreativität", heißt es in einer Pressemitteilung. Politiklehrerin Martina Tiemann unterstützte die Schüler. Der Landtagsabgeordnete Burkhard Jasper (CDU) fungierte als Pate.



Das Gewinnerteam im Bereich Online-Radio ist eine vierköpfige Redaktion des Windthorst-Gymnasiums Meppen. Hanna Rech, Franca Rexeis, Bengt Broeckerhoff und Jonathan Lübbers "konnten durch journalistisches Geschick und eine facettenreiche Produktion überzeugen". Unterstützt wurden sie durch Lehrer Daniel Albers. Pate der Gruppe war der Landtagsabgeordnete Bernd-Carsten Hiebing (CDU). Die Jurymitglieder Giorgio Tzimurtas (Oldenburgische Volkszeitung), Oliver Rickwärtz (Radio ffn) und Michael Sternberg (N-21-Geschäftsführer) zeigten sich beeindruckt von der Vielfalt der journalistischen Darstellungsformen sowie der thematischen Ausgewogenheit.

Die prämierten Beiträge sind unter www.online-redaktionen.de/plenum04-2018/ sowie www.online-redaktionen.de/plenum08-2018/ abrufbar.