Haren. Der von der Harener CDU-Ratsfraktion beantragte Verkauf einer Freifläche am Ridderingsesch stößt auf Unverständnis der SPD-Stadtratsfraktion. Kritisch sieht die SPD vor allem den beabsichtigten Verkauf an einen Investor, der das Grundstück nach einem "kaum definierten städtebaulichen Wettbewerb" erhalten soll.

„Für uns ist das dahinterstehende Konzept dieses Wettbewerbs nicht nachvollziehbar“, sagt Heinz Pinkernell, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Harener Stadtrat. Die CDU berufe sich auf das nach langer Bearbeitungszeit nun vorliegende Wohnraumversorgungskonzept. „Dessen Handlungsempfehlungen werden hier aus unserer Sicht falsch interpretiert.“

Die Vergabe des Grundstücks an einen Investor oder eine Bauträgergesellschaft, über welche laut CDU eine „sinnvolle Wohnbauentwicklung“ angestrebt werde, stelle keine gute Lösung dar, kritisiert die SPD in einer Pressemitteilung. „Wenn dies die erste Erkenntnis aus dem fast 100 Seiten umfassenden, sehr ausführlichen, aufschlussreichen Konzept ist, welche die CDU daraus ableitet, dann ist unserer Meinung nach der Sinn der Vorlage nicht erkannt oder ignoriert worden“, sagt Pinkernell.

Grundvoraussetzung für das künftige Handeln sei die Bestandsaufnahme von potenziellen Standorten im Innen- und Außenbereich und nicht der Verkauf der erstbesten Fläche an eine Person oder Gruppe, die damit Geld verdienen wolle. Es würden zahlreiche gute Vorschläge und ein Handlungsleitfaden vom Fachbüro vorgegeben. Deshalb sei es "schon bezeichnend, welche Prioritäten die Mehrheitsfraktion" dabei setze.



Flächenanteil nicht näher definiert

„Daher ist es für uns fraglich, ob eine Partei voreilig, aus welchen Gründen auch immer, so einen Wettbewerb beantragen sollte und die Stadtverwaltung nur damit beauftragt wird, ein entsprechendes Konzept dafür zu entwickeln, ohne dass andere Alternativen, wie eine Wohnungsbaugenossenschaft, berücksichtigt werden“, so der SPD-Ratsherr. „Einen entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion, die Umsetzung dieser Vorgabe durch eine Baugenossenschaft auch nur prüfen zu lassen, hat die CDU im Frühjahr einstimmig abgelehnt“, berichtet Pinkernell. „Für uns stellt sich die Frage, warum wir überhaupt so viel Geld für dieses Konzept ausgegeben haben, wenn im Anschluss vonseiten der CDU-Mehrheitsfraktion keine entsprechenden Empfehlungen berücksichtigt werden.“

Einen weiteren Kritikpunkt sieht die SPD-Fraktion in dem nicht näher definierten Flächenanteil, der für Sozialwohnungen vorgesehen ist. „Das hat unser Fraktionskollege Heinrich Schepers schon im Bauausschuss bemängelt“, erklärt Pinkernell. Zudem werde nicht festgelegt, dass die Sozialwohnungen auf unbestimmte Zeit erhalten bleiben müssten. Dies sei jedoch wichtig, da im Wohnraumversorgungskonzept eindeutig von einem steigenden Bedarf an seniorengerechten, barrierearmen oder -freien und kleinen Wohnungen in den kommenden Jahren die Rede sei.

Auch würde prognostiziert, dass die Zahl der Haushalte, die auf preisgünstigen, öffentlich geförderten Wohnraum angewiesen sind, im Laufe der Jahre zunehmen könnte. „Auch das hat die CDU offenbar übersehen“, so Pinkernell und ergänzt: „Die SPD-Stadtratsfraktion wird aus den genannten Gründen den Antrag der CDU weiterhin ablehnen und klar dagegen Stellung beziehen.“