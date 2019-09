Meppen. In mehreren Leserbriefen haben Bürger aus Meppen die Verwendung von Granulat auf dem Kunstrasenplatz an der Versener Straße kritisiert. Die Verfasser gehen von gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die dort verwendeten Materialien aus. Bürgermeister Helmut Knurbein weist diese Vorwürfe entschieden zurück.

„Durch diese geäußerten, nachweislich falschen Behauptungen werden Ängste geschürt“, wird Bürgermeister Helmut Knurbein in einer Pressemitteilung zitiert. „Das verwendete Granulat, das Melos EPDM Neugummi-Einstreugranulat, birgt nachweislich keine gesundheitlichen Gefahren.“



Entsprechende Gütenachweise und Prüfberichte unabhängiger Institute und Labore lägen vor und könnten bei der Stadtverwaltung eingesehen werden. Bei dem Granulat handele es sich um Neuware, die sich aus EPDM Kautschuk (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) sowie Farbpigmenten ohne aromatische Verbindungen oder Ruß zusammensetzt und in der Entwicklung und Produktion gezielt auf den direkten Kontakt mit Sportlern und Spielern ausgerichtet ist.

Granulat erfülle Spielzeugnorm

Damit erfülle das Granulat beispielsweise sogar auch die Spielzeugnorm EN 71-3, heißt es in der Mitteilung. „Einstreugranulate aus EPDM sind elastische Materialien, die sowohl in ihren sportspezifischen Eigenschaften wie auch mit Blick auf den Schutz von Mensch und Umwelt höchsten Anforderungen entsprechen“, so der Rathauschef.

"Auch wenn mit diesen Ausführungen bereits sämtlichen Vorwürfen der Leserbrief-Verfasser jegliche Grundlage entzogen wird", heißt es weiter in der Mitteilung, "an dieser Stelle zur Verdeutlichung und Klarstellung noch eine kurze Ausführung zu den angesprochenen polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (kurz: PAK). PAK sind Nebenprodukte bei der unvollständigen Verbrennung von organischem Material. Das sind Stoffe wie Holz, Kohle oder Erdöl. So können beispielsweise beim Grillen oder Tabakrauchen diese Stoffe entstehen. PAK sind unter anderem auch – sehr gering – in Spielzeug, Gartenhandschuhen und Mousepads enthalten. Recycling-Granulaten, die hier nicht zum Einsatz gekommen sind, werden in der Regel Ruß und Weichmacheröle beigefügt. Diese Öle können PAK enthalten. Bei dem hier verwendeten EPDM Einstreugranulat liegt der PAK-Wert unterhalb der Nachweisgrenze bzw. weit unter den gesetzlich geforderten Grenzwerten. In ihrer veröffentlichten Dokumentation „Kunstrasenplätze – Mögliche Risiken von Granulat auf Kunstrasenplätzen“ aus dem Jahr 2017 empfiehlt der Deutsche Bundestag sogar die Verwendung von EPDM-Einstreugranulaten als Alternative zu Recyclinggranulat (siehe Dokumentation WD 8 – 3000 – 009/17)."

Kein EU-Verbot von Kunstrasenplätzen

Die Behauptung, dass die EU ein Verbot von Kunstrasenplätzen plane, nennt Knurbein "nicht korrekt". Die EU prüfe derzeit im Rahmen ihrer Kunststoffstrategie in Zusammenarbeit mit der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) im Allgemeinen, wie die Menge an umweltschädlichem Mikroplastik in der Umwelt verringert werden könne. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) habe in einer Pressemitteilung vom 22. Juli 2019 ausdrücklich mitgeteilt, dass ein zukünftiges Verbot nicht den Abriss bestehender Sportplätze, noch den Kunstrasen an sich betreffe, sondern ausschließlich den Neueintrag bzw. das Nachfüllen von recyceltem Kunststoffgranulat. „Und an dieser Stelle sei noch einmal betont, dass auf dem Kunstrasenplatz an der Versener Straße ein Kunststoffgranulat aus Neuware verwendet wurde“, sagte Bürgermeister Knurbein.

Konkrete Fragen statt Diskussion

Auch sei der Stadt Meppen in jüngster Vergangenheit des Öfteren vorgeworfen worden, keine öffentliche Diskussion in Stadtratssitzungen im Rahmen der Einwohnerfragestunde zuzulassen. Das sei insofern korrekt, da eine öffentliche Diskussion an dieser Stelle gesetzlich nicht zugelassen ist, heißt in der Pressemitteilung. Bei der Durchführung von Gremiensitzungen seien Vorschriften zu beachten, die unter anderem im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) verankert sind, darunter die Vorschrift, dass in der Einwohnerfragestunde ausschließlich konkrete Fragen gestellt werden dürften. Eine Diskussion finde an dieser Stelle nicht statt. „Die Regelung ist plausibel“, sagte Bürgermeister Knurbein. Ohne jegliche Begrenzungen bestünde die Gefahr, dass die Sitzungen thematisch ihren Zweck verfehlten und auch zeitlich nicht mehr zu vertreten wären.

„Es gibt viele, verschiedene Instrumente und Kommunikationswege, um sich mit der Stadt Meppen in Verbindung zu setzen, Fragen zu stellen, Unmut oder auch Bedenken zu äußern - mit der Zusage, umgehend auch eine Rückmeldung zu erhalten“, so Bürgermeister Knurbein. Eine Möglichkeit hierfür sei beispielsweise im Rahmen der Bauleitplanung die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit.