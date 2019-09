Meppen. Das „Enfant terrible“ des deutschen Fußballs, Ansgar Brinkmann, hat im alten Güterbahnhof in Meppen aus dem Nähkästchen geplaudert. Organisiert wurde der Abend als Benefizveranstaltung der Gruppe Old Tablers 142 Emsland Mitte.

Die Stimmung war ausgelassen, als sich die rund 90 Gäste zu Getränken und Fingerfood im Alten Güterbahnhof in Meppen einfanden. 1-Live-Moderator Peter Schultz betrat als erster die Bühne und gab eine kurze Einleitung auf das, was das Publikum erwartet. Als Ansgar Brinkmann schließlich die Bühne enterte, gab es gleich zu Anfang viel Applaus. Brinkmann, auch „der weiße Brasilianer“ genannt, legte direkt mit witzigen Anekdoten aus seinem bewegten Dasein als Profifußballer und Promi los.



Der als „echter Kerl“ und „Typ, der kein Blatt vor den Mund nimmt“ Bekannte erzählte von Skandalen, Ereignissen und denkwürdigen Vorkommnissen, die er auf sehr amüsante Weise vortrug. Das Ganze auf eine frische, direkte und so ehrliche Art, wie man es heute in der Öffentlichkeit selten erlebt. Fast immer endeten seine Erzählungen dabei in einem großen Lacher für das bunt gemischte Publikum.

Spielerkollegen im Publikum

Schultz durfte man hier mit Fug und Recht als ausgezeichneten „Sidekick“ bezeichnen, der Brinkmann immer wieder Steilvorlagen für seine Erzählungen versorgte. Er untermalte so manche Geschichte noch mit Bildern, die per Beamer an die Wand geworfen wurde. Ein besonderer Moment entstand, als bekannt wurde, dass sich im Publikum auch Ex- Spieler aus der aktiven Fußballerzeit von Brinkmann befanden: Thomas Böttche und Frank Faltin, die im Zweiligabetrieb des SV Meppen dabei waren. Brinkmann band seine Ex-Spielerkollegen mit ein und plauderte über gemeinsame Spiele gegeneinander (Brinkman war damals u. a. beim VFL Osnabrück).

Die drei waren sich einig, dass damals noch ein anderer Wind im Fußball wehte, was Provokationen, den Umgang miteinander und gewisse Aktionen anging: Einmal soll der SV Meppen sogar nachts eine Blaskapelle vor dem Hotel der Osnabrücker spielen lassen haben, um ihren Schlaf zu stören. Die Stimmung im Saal war ausgelassen und amüsiert von den frechen Sprüchen und Spitzen, die Brinkmann und Schultz auch immer wieder gegen alte Spieler, Trainer und viele andere austeilten.

Erlös von 1220 Euro

Nach 90 Minuten endete die Show unter großem Beifall für die zwei Protagonisten. Im Anschluss mischten sich Brinkmann und Schultz noch unter das Publikum und diskutierten über das Vorgetragene und andere Themen rund um den Fußball. Auch Jens Menke von der Werbeagentur Menke, in deren Räumlichkeiten die Veranstaltung stattfand, zog als Mitglied der Old Tablers 142 ein positives Résumé und zeigte sich mit dem Erlös von 1220 Euro für den guten Zweck sehr zufrieden.

Die Old Tablers sind eine weltweit aktive Vereinigung von Männern über 40 Jahren, die den Grundsatz von gegenseitiger Achtung, Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz verfolgen und sich immer wieder sozial engagieren. Der 20-köpfige Serviceclub möchte für ein Projekt Geld sammeln, bei dem Menschen in Not von nebenan direkt durch die Club-Mitglieder spontan und unbürokratisch geholfen wird. So konnte man beispielsweise bereits einer alten Dame den Umzug organisieren oder einem Geflüchteten den Roller für die Fahrt zum Ausbildungsplatz zur Verfügung stellen.