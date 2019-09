Meppen. Am Wochenende vom 20. bis 22. September 2019 ist wieder einiges los im mittleren Emsland. Zum einen lockt das Jugendkloster Ahmsen mit einem Tag der offenen Tür. Zum anderen lädt das Lingener Stadtfest das ganze Wochenende zu verschiedenen Events bis in die späten Abendstunden.

Zur Eröffnung lädt das Jugendkloster Ahmsen zum Tag der offenen Tür am Sonntag den 22. September 2019, ein. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel, dem ein bunter Nachmittag mit Führungen über das Gelände nachsteht. Zusätzlich werden zahlreiche Angebote für Kinder bereitgestellt. Auch für Verpflegung ist mit Stockbrot, Kaffee und Kuchen und einem Grillimbiss gesorgt. Live-Musik rundet das familienfreundliche Programm ab.

Blockflöten in Meppen

Das Blockflötenquartett Flautando Köln bietet ebenfalls am Sonntag, 22. September 2019, einen Einblick in ihr epochenübergreifendes Programm. So können Zuschauer von 18 bis 20 Uhr im Theater Meppen den Klängen der über 40 Blockflöten und der Sopranistin Ursula Thelen lauschen. Im Anschluss haben Gäste und Künstler noch die Chance, sich bei dem anschließenden Empfang auszutauschen.

Stadtfest in Lingen

Das Lingener Stadtfest ist eine Attraktion für Jung und Alt. Ob Blasmusik oder Rock, ob Seniorennachmittag oder Familiensonntag hier soll für jeden was dabei sein. Von Freitag bis Sonntag sind Besucher herzlich willkommen, das breitgefächerte Angebot zu genießen. Eröffnet wird das Event am Freitag um 20 Uhr auf dem Marktplatz. Anschließend spielen auf den insgesamt sieben Bühnen verschiedenste Bands und unterhalten die Zuschauer bis 1 Uhr. Vor- und nachmittags ist das vielfältige Programm auf Familien und Rentner ausgelegt und deckt so die Interessen aller Besucher ab.

Streiken für das Klima

Schon am Freitag, den 20. September 2019, findet nach Eigenaussagen von Fridays-for-Future der größte Klimastreik aller Zeiten statt. In Haren werden sich rund 700 Schüler auf dem örtlichen Marktplatz treffen um von dort aus ab 10 Uhr zu protestieren. Auch in Haselünne setzen sich junge Leute für das Klima ein, von 10 bis 11 Uhr wird im Innenhof zwischen VHS, Rossmann und OLB gestreikt, um ein Zeichen für das Klima zu setzen. In Meppen wird es neben den Demonstrationen auch Reden und Info-Stände geben, die zur zusätzlichen Informierung über die Problematik hinweisen. Zwischen 12 und 14 Uhr wird diese Veranstaltung stattfinden. Zur Veränderung wollen auch die etwa 1000 erwarteten Teilnehmer des Streiks in Lingen aufrufen. Ab zehn Uhr werden verschiedene Aktionen unter dem Motto „Klimaschutz jetzt! Der Zug ist noch nicht abgefahren“ durchgeführt. Die Redaktion der Meppener Tagespost wird in Form eines Lifetickers ab ca. 8 Uhr alle Demos verfolgen.