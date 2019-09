Meppen. Der Landkreis Emsland hat mit Beginn des Schuljahres wieder die aktuellen Schülerzahlen sowohl an den kreiseigenen wie auch an den kommunalen und privaten Schulen erfragt. Im Schuljahr 2019/2020 besuchen insgesamt 48.568 Schüler den Unterricht. Im Schuljahr davor waren es noch 49105 Schüler. Dies bedeutet einen Rückgang von 537 Schülern oder ein Minus von 1,09 Prozent.

Christoph Exeler vom Fachbereich Bildung, der das Zahlenwerk auf der Sitzung des Kreisschulausschusses in Meppen vorstellte, bezeichnet die Schülerzahlen als "relativ stabil". Mit Blick auf die Geburtenzahlen stellt er fest: "Das Tal ist durchschritten." Die Steigerung werde sich zunächst im Primarbereich, dann fortlaufend zeigen. "Wir haben derzeit 17 Schulen, die weniger als 50 Schüler haben", beschreibt Exeler die aktuelle Situation weiter.

541 Schüler weniger an allgemeinbildenden Schulen

Von der aktuellen Gesamtschülerzahl entfällt auf die berufsbildenden Schulen ein Anteil von 13.428 Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Dies würde ein Plus von vier Schülern im Vergleich zum Vorjahr bedeuten, also relativ konstante Zahlen. Die allgemeinbildenden Schulen werden von 35.140 Schülern besucht. Im Vorjahr waren es noch 35.681, als ein Rückgang von 541 Schülern oder ein Minus von 1,52 Prozent.

Die Anzahl der vorhandenen Grundschulstandorte beträgt im Emsland aktuell 109. Insgesamt werden an diesen Schulen 12100 Kinder unterrichtet, dies sind 260 Kinder oder 2,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Neben den 17 Grundschulen mit weniger als 50 Schülern gibt es weitere 13 Grundschulen an denen 50 bis 60 Schüler unterrichtet werden. Dies ist eine mehr als im Schuljahr 2018/2019. "Im Emsland legt man großen Wert auf den Erhalt auch der kleinen Grundschulen", beschreibt Exeler die Situation.



Die Oberschulen sowie die Haupt- und Realschulen werden aktuell von 11.616 Schülern besucht. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang von 172 Schülern oder ein Minus von 1,46 Prozent. 614 Schüler besuchen derzeit die Gesamtschule Emsland. Die Aufnahmekapazität von 120 Kindern je Jahrgang sei weitgehend ausgereizt.



Dauerhafte gymnasiale Quote von über 40 Prozent

Insgesamt 10.011 Schüler besuchen in diesem Schuljahr die allgemeinbildenden Gymnasien. Auch hier gibt es, verglichen mit dem Vorjahr, einen Rückgang zu verzeichnen, wenn auch lediglich um 92 Schüler oder 0,91 Prozent. Der demografische Schülerrückgang würde momentan an den Gymnasien noch durch ein verstärktes Anwahlverhalten ausgeglichen werden. Die Abschaffung der Orientierungsstufe hätte zu einem sprunghaften Anstieg der Schülerzahlen an Gymnasien beginnend mit dem Schuljahr 2004/2005 geführt. Auf der anderen Seite sei es mit der Einführung des achtjährigen Gymnasiums (Abitur nach der Klasse 12) zur Reduzierung der Schülerzahlen im Schuljahr 2011/2012 gekommen. Exeler spricht von einer dauerhaften gymnasialen Quote im Emsland von über 40 Prozent.

Umsetzung der Schulstrukturreform

Seit Umsetzung der Schulstrukturreform und des damit einhergehenden freien Elternwillens wird der jährliche Übergang von der Klasse 4 in die Klassen 5 der weiterführenden Schulen erfragt. Zu verzeichnen sei eine konsequent hohe gymnasiale Übergangsquote. Im laufenden Schuljahr seien 41,6 Prozent der Grundschüler in die Klasse 5 eines Gymnasiums gewechselt. Verglichen mit den Vorjahren erweisen sich die Zahlen als relativ konstant.

Die Förderschulen im Emsland werden von 799 Kindern besucht. Im Vergleich zum Vorjahr lässt sich hier ein Plus von elf Schülern oder 1,4 Prozent verzeichnen.

Seit dem Schuljahr 2015/2016 wird statistisch außerdem erfragt, wie hoch die Anzahl der inklusiv beschulten Kinder an den allgemeinbildenden Schulen ist. Im laufenden Schuljahr ist diese Zahl auf 965 angestiegen. 2017/2018 waren es noch 731 Schüler. "Dass es mit der Inklusion im Emsland vorangeht, ist deutlich zu sehen", kommentiert Ausschussmitglied Christian Fühner (CDU) diese Entwicklung.