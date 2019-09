Wer kennt die abgebildeten Täter? Die Polizei sucht nach den beiden Männern, die den Combi-Supermarkt an der Fürstenbergstraße in Meppen überfielen. Foto: Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim

Meppen. Nachdem zwei Unbekannte am Abend des 22. August den Combi-Markt an der Fürstenbergstraße in Meppen überfallen haben, hat die Polizei nun Bilder der Täter veröffentlicht. Sie sucht weiterhin nach Zeugen.