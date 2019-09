Haren. In der Nacht zu Dienstag wurde in Haren ein VW Tiguan gestohlen. Die Einbrecher hatten es offenbar gezielt auf das teure Fahrzeug abgesehen.

Die Diebe drangen in das Wohnhaus in der Reetfehnstraße ein und nahmen den Schlüssel des VW an sich, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Anschließend stiegen sie in den auf der Auffahrt geparkten Tiguan ein und entkamen unerkannt. Der Wert des Tiguan wird auf etwa 40.000 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.