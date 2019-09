Meppen. Gute Nachrichten aus Berlin für den Landkreis Emsland. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat einen Förderantrag des Landkreises bewilligt und bei einem Gesamtvolumen von 36,6 Millionen Euro Mittel in Höhe von 18,3 Millionen Euro für den weiteren Breitbandausbau zugesagt.

