Meppen. Für Unternehmen wird es immer schwieriger, Ausbildungsplätze zu besetzten. Andererseits haben Ausbildungswillige häufig Probleme bei der Suche nach einer geeigneten Stelle. Berufsinformationsbörsen wie jüngst in Meppen sollen die Interessen beider Seiten zusammenführen.

Sie bieten Arbeitgebern die Möglichkeit, ihre Betriebe zu präsentieren, und die Bewerber können sich über das gesamte Angebotsspektrum informieren. Die alljährlichen Ausbildungsbörsen sind eine Initiative des Landkreises Emsland in Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben, den Kreishandwerkerschaften, den Kammern, Verbänden und Schulen sowie der Agentur für Arbeit. Die Auftaktveranstaltung 2019 fand im Berufsbildungszentrum in Meppen statt. Weiteren Termine folgen in Lingen und in Papenburg.



Die gebotenen Chancen nutzen

In Anwesenheit zahlreicher Vertreter der ausstellenden Betriebe, der Schulen sowie von Verwaltung und Politik wurde die Veranstaltung vom Ersten Kreisrat des Landkreises Emsland, Martin Gerenkamp, eröffnet. Ein besonderer Gruß Gerenkamps galt den Vertretern der auch in diesem Jahr wieder besonders stark vertretenen Handwerksbetriebe. Er dankte den Betrieben für die erneut gestiegenen Beteiligung und begrüßte besonders die „Neuen“.

Erstmals dabei sind die Unternehmen Steda, Elektro Stüwe, Neuenhauser Maschinenbau, Augustin, Lanfer, die Maschinenfabrik Büter und Reinhard Rohrbau. Mit an Bord ist jetzt auch „Der Bildungskompass Emsland“, ein Verbundprojekt der Katholischen Erwachsenenbildung, der VHS Meppen und des Bildungswerks von Verdi. Laut BBS-Schulleiter Peter Diekmann stellen sich im Rahmen der Börse rund 150 Betriebe vor, davon alleine in Meppen rund 60.

In Meppen wurden 2250 Schülerinnen und Schüler erwartet, insgesamt dürfte sich die Besucherzahl emslandweit bei knapp 7000 einpendeln. Die Börse gibt einen umfassenden Überblick über das regionale Ausbildungsangebot und liefert den Schülern damit eine für die Berufswahl wichtige Orientierungshilfe. Damit sie für alle im Emsland in Reichweite liegen, finden die Veranstaltungen jeweils in den regionalen Berufsbildenden Schulen statt.

„Nutzen Sie die Chancen, die Ihnen die emsländischen Ausbildungsbetriebe bieten“, lautete der leidenschaftliche Appell Gerenkamps an die Schüler. Dies gelte ganz gezielt auch für Abiturienten, weil auch bei späterem Studienwunsch eine vorgeschaltete Ausbildung sehr sinnvoll sein könne. Die weiteren Ausbildungsbörsen gibt es am 19. September in Lingen und am 26. September in Papenburg. Beide Veranstaltungen beginnen um 8.15 Uhr.