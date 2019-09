Meppen. Im Rahmen des Literaturfestes Niedersachsen haben das Kulturwerk Meppen und die VGH Regionaldirektion Lingen eine „Frauenpower-Slamrevue“ im Meppener Jugend- und Kulturzentrum Jam veranstaltet. Die Slammerinnen Rita Apel, Tabea Farnbacher und Leticia Wahl gaben teils spritzige und teils scharfzüngige Poetry-Slams zum Thema Frauen und Courage zum Besten. Henning Chadde moderierte den kurzweiligen und anspruchsvollen Abend.

Meppens Bürgermeister Helmut Knurbein erläuterte den Hintergrund der Veranstaltung. „Unsere Stadt liest ein Buch“, heiße das Lesungsprogramm im Rahmen des Niedersächsischen Literaturfestes unter dem Titel „Starke Frauen und was sie bewegt“. Er versprach den Gästen „Witziges, Inspirierendes, Ernstes, Ironisches, Feministisches, Politisches über mutige Frauen, live und unberechenbar“, so Knurbein.

Moderator Henning Chadde gab den Beuchern kurze Informationen über die drei Slammerinnen. Rita Apel war bis 2016 Grundschullehrerin. Seit 2003 slammt Apel im Lagerhaus Bremen. 2014 siegte sie bei den Landesmeisterschaften für Bremen und Niedersachsen im Poetry Slam. „Ihre Texte sind oft lustig, aber auch nachdenklich bis kritisch und verarbeiten den ganz normalen Wahnsinn in ihrem Berufs- und Alltagsleben“, so Chadde weiter.

Tabea Farnbacher hat vor ihrem derzeitigen Studium der Psychologie an der Universität Hildesheim Philosophie und Erziehungswissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin studiert. Seit 2016 ist sie als Poetry-Slammerin aktiv. Farnbacher ist amtierende U20-Vizemeisterin im niedersächsisch-bremischen Poetry-Slam, sowie U20-Vizemeisterin im deutschsprachigen Poetry-Slam.



Leticia Wahl aus Kassel ist Autorin, Moderatorin, Musikerin und Reisepoetin. 2017 absolvierte sie ihr Studium in Erziehungs- und Bildungswissenschaften und Psychologie an der Philipps Universität in Marburg. Diesen Herbst erschien ihr erstes Buch "Was dazwischen bleibt".



In ihrem Beitrag berichtete Rita Apel über ihre Jugend, die sie zehn Jahre zunächst als Junge und dann als Mädchen verlebte, da ihre Eltern sich eigentlich einen männlichen Nachkommen gewünscht hatten. Tabea Farnbacher meinte: „Ein Hut aus Mut, der hilft gegen Angst und Wut“, um sich als Frau im Alltag zu bewähren. Nicht gerade delikat aber durchaus humorvoll war die Beschreibung der Menstruationsbeschwerden von Leticia Wahl. Der große Applaus des doch überschaubaren Publikums war Beleg dafür, dass die Veranstaltung gefiel.

Bürgermeister Knurbein kündigte einen weiteren Höhepunkt der Stadtleseaktion an: Feridun Zaimoglu präsentiert am Mittwoch, 18. September, um 19.30 Uhr im Cafe Koppelschleuse seinen Roman und steht dem Publikum Rede und Antwort. Bei der Veranstaltung „Starke Frauen und was sie bewegt“ stelle Zaimoglu seinen für den Preis der diesjährigen Leipziger Buchmesse nominierten Roman „Die Geschichte der Frau“ vor und diskutiere mit der Journalistin Nahid Shahalimi sowie Moderatorin Martina Sulner darüber, wie Frauen den Blick auf die Welt verändern können – oder gleich die Welt selbst, kündigte Knurbein an.