Meppen. Am 24. September wird das überarbeitete "Hochwasserschutzkonzept Hase" im Ratssaal der Stadt Meppen vorgestellt. Hintergrund ist eine Neubewertung der Risikolage.

Einer Pressemitteilung zufolge ist die Hase in ihrem Hochwasserrisiko von den verantwortlichen Landesbehörden neu bewertet worden. Dabei habe sich gezeigt, dass weitere Abschnitte und somit fast der gesamte Hase-Verlauf als signifikant hochwassergefährdet anzusehen seien.

Dieser Bedrohung durch eine noch bessere Hochwasservorsorge zu begegnen, ist das Ziel der „Hochwasserpartnerschaft Hase“, einem Zusammenschluss von 32 Städten und Gemeinden im Einzugsgebiet der Hase. Dabei richtet sich der Blick der Partnerschaft nicht so sehr auf lokale Aufgaben, wie den Bau und die Sanierung der Deiche oder den Katastrophenschutz vor Ort. Sondern es geht um die Betrachtung des Einzugsgebietes insgesamt, insbesondere um das Rückhalten von Niederschlagswasser an allen Orten und in allen Nebengewässern, bevor es schließlich der Hase zugeleitet wird.

Wichtig ist dabei auch die frühzeitige Abstimmung zwischen Ober- und Unterliegern im Vorfeld geplanter Maßnahmen. Denn nur diese sichert ein gemeinsames Verständnis und Vorgehen der Beteiligten in der Flussgemeinschaft. Dieses Grundverständnis weiter zu konkretisieren, ist das Anliegen des nun vorliegenden „Hochwasserschutzkonzeptes für das Einzugsgebiet der Hase“.

Es stellt sowohl allgemeine Informationen zur Hochwasserentstehung und –vorsorge im Einzugsgebiet zusammen als auch konkretisierte Handlungsempfehlungen für die 32 beteiligten Städte und Gemeinden. Damit bildet es die Grundlage für die weitere Zusammenarbeit, die in den kommenden Jahren anhand ausgewählter Fragestellungen weiter ausgebaut werden soll.

Das Konzept wurde erarbeitet von der Planungsgemeinschaft Sönnichsen & Partner aus Minden und UIH Ingenieur- und Planungsbüro aus Höxter. Beide Büros zeichnen sich durch langjährige Erfahrungen auf den Gebieten der Hochwasservorsorge und der Gewässer- und Landschaftsplanung aus. Die Betriebsstelle Cloppenburg des NLWKN begleitete die Planung in beratender Funktion. Die Abstimmung zwischen den Beteiligten der Hochwasserpartnerschaft und Koordination des Steuerkreises oblag der Kommunalen Umwelt-AktioN (UAN) aus Hannover. Die Finanzierung des Konzeptes erfolgte aus Beiträgen der kommunalen Hochwasserpartner, unterstützt durch eine 80-prozentige Zuwendung des Landes Niedersachsen unter finanzieller Beteiligung der EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfond zur Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER). Die Verantwortung des Projektträgers für dieses Einstiegsprojekt der Hochwasserpartnerschaft lag bei der Stadt Meppen.

Das Konzept wird vorgestellt am Dienstag, dem 24. September von 14 bis 17.30 Uhr im Ratssaal der Stadt Meppen, Kirchstraße 3. Dazu werden alle kommunalen Hochwasserpartner eingeladen sein, und für diese wird auch die Möglichkeit bestehen, das Leitbild der Hochwasserpartnerschaft Hase mit zu unterzeichnen. Eingeladen sind zudem die maßgeblichen Fachbehörden und Verbände wie auch das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, das die Aufstellung des Konzeptes stets anerkennend und fördernd begleitet hat. Ein zentrales Anliegen ist schließlich auch die Information und Beteiligung der Öffentlichkeit.