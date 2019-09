Meppen. Heute ab 17 Uhr tagt der Rat der Stadt Meppen. Unter anderem steht auf der Tagesordnung der Bau der Kindertagesstätte und Grundschule im Stadtteil Esterfeld. Dieses Vorhaben ist nicht unumstritten. Unsere Redaktion berichtet live aus der Ratssitzung.

