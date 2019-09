Meppen. Das anstehende Wochenende, vom 13. bis 15. September, bietet ein vielfältiges Programm im mittleren Emsland. Mit den Harener Musiktagen, dem Emsländischen Töpfermarkt und dem Konzert von der Band The Paul McKenna wird viel Abwechslung geboten.

Den Start ins Wochenende macht die Veranstaltung Harener Musiktage. Zum Kneipenmusikabend am Freitag bringen Juicy Fruits musikalische Blumen ins Hotel Greive. Das machen sie in Form eines bunten Straußes ihrer Lieblingssongs. In klassischer Drei-Mann-Besetzung wird durch die deutschen und internationalen Charts der letzten fünf Jahrzehnte gerockt und gerollt. In der Kultkneipe Pütte covert TRAX sich durch die fettesten Rock-Nummern der letzten Dekaden. The Dottis interpretieren im Petit France bekannte Songs auf eine ganz eigene Art und Weise. Mojo Clinton schlägt in der Q-Bar auf. Die fünfköpfige Band aus den Niederlanden fühlt sich auf den großen Bühnen aber auch in den kleineren Clubs wohl. Musikalisch bietet die Formation ein abwechslungsreiches Repertoire von Soul bis zu Rhythmen & Blues. Bei „Witte-Stadtmitte“ geben sich die Jungs von Since Jimi die Ehre, mit Rockmusic von Deep Purple, Free, Manfred Mann, Joe Cocker, Led Zeppelin oder von Police. Am Samstag startet ab 19.30 Uhr die Open-Air-Party der HaMus mit Wilderlife, den neuen musikalischen Local-Heroes aus Haren. Das weitere Programm gibt es hier.

Folk-Leckerbissen

Am Samstagabend meldet sich das Heimathaus Twist mit einem echten Folk-Leckerbissen aus der Sommerpause zurück: The Paul McKenna Band steht ab 20 Uhr auf der Bühne. Die fünf jungen Schotten galten und gelten schon lange als das nächste große Ding von der britischen Insel. Nicht umsonst hat keine geringere Zeitung als die New York Times sie als die beste Folkband bezeichnet, die Schottland in den letzten 20 Jahre hervorgebracht hat. Dem kann kaum widersprochen werden.

Der namensgebende Frontman der Band, Paul McKenna ist im vergangenen Jahrzehnt zu einem begnadeten Songwriter geworden und so ist das gerade herausgekommene neueste Studioalbum ein kleines Meisterwerk des Folk geworden, das wirklich alle Erwartungen erfüllt. Karten sind erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 05936/2382 sowie auf der Website www.heimathaus-twist.com.

Töpfermarkt

Am Sonntag geht es weiter mit dem Emsländischen Töpfermarkt. Bei freiem Eintritt erwartet die Besucher ein vielfältiges und abwechslungsreiches Keramikangebot. Geboten werden hochwertige Gebrauchskeramiken in großer Formen- und Farbenvielfalt, figürliche Keramik, keramische Objekte und alles was der Mensch im Bereich Tisch und Garten benötigt. Freuen dürfen sich die Besucher auch wieder über viele der bekannten und einige neue Keramik-Werkstätten.

Kirmesvergnügen in Twist

Am Samstag ist es um 18 Uhr wird die Kirmes durch den stellvertretenden Bürgermeister mit einem Fass Freibier auf dem Marktplatz eröffnet. Auch in diesem Jahr ist es der Gemeinde Twist mit Unterstützung der Werbegemeinschaft und des Nordhorner Schaustellerverbandes gelungen, eine attraktive Kirmesveranstaltung auf die Beine zu stellen. Nach der gelungenen Umgestaltung des Kirmesplatzes im vergangenen Jahr werden auch in diesem Jahr alle Kirmesgeschäfte wieder kompakt auf dem Marktplatz stehen. Ein bunter Mix aus Kinderkarussells, Schieß- und Spielgeschäften bietet Spaß und Abwechslung. Pizza-Imbiss, Bratwurst- und Getränkestände sowie die auf keiner Kirmes fehlenden Mandel- und Süßwarenstände runden das Kirmesangebot ab. Am Sonntag findet entlang der Kirchstrasse der ganztägige große Flohmarkt statt.

Ansgar Brinkmann in Meppen

Ansgar Brinkmann, Ikone und zugleich Enfant terrible des deutschen Fußballs, kommt zusammen mit Peter Schultz am Samstag, 14. September, ab 20 Uhr in den alten Güterbahnhof in Meppen. In Gesprächsrunden, Videos und Lesungen bringt er dem Publikum sein aufregendes Promi-Fußballer-Leben näher. Der Erlös der Veranstaltung wird für diese Zwecke verwendet. Tickets zum Preis von 42 Euro sind unter www.ot142.de erhältlich.