Das Gebäude des Diakonischen Werks in Meppen bietet zuwenig Platz. Foto: Manfred Fickers

Meppen. Möglicherweise könnte das Diakonische Werk in Meppen günstigeren Büroraum in Gewerbegebieten am Stadtrand finden, aber das würde zulasten der Hilfesuchenden gehen.