Meppen. Aus zwei Häusern wird ein großes Haus. Das Modehaus Böckmann am Windthorstplatz in Meppen hat mit einem Durchbruch im ersten Obergeschoss die beiden bislang baulich getrennten Abteilungen verbunden.

Wie Geschäftsführer Matthias Böckmann sagte, soll die Neueröffnung nach dem sechswöchigen Umbau mit den Kunden am 13. und 14. September 2019 mit zahlreichen Aktionen gefeiert werden. Das Modehaus Böckmann ist seit 1993 auch in Meppen präsent. Bereits 2013 erfolgte eine umfassende Modernisierung und Erweiterung in Millionenhöhe. "Auch jetzt haben wir noch einmal eine Investition in sechsstelliger Höhe getätigt", sagte Böckmann.

Auf rund 2800 Quadratmetern ist zusätzlich zu den vorhandenen Abteilungen eine "deutlich vergrößerte Abteilung für Damen- und Herrenwäsche" entstanden. Auch der Bereich Damenmodewelt konnte expandieren. Dies betrifft auch Damenjacken und Damenhosen.

Neue Labels wie Tommy Jeans, Levi´s, G-Star sowie One More Story ergänzten das Sortiment.

Zusätzlich zum große Modehaus betreibt Böckmann noch das Geschäft B-Kids am Windthorstplatz mit einer Verkaufsfläche von 200 Quadratmetern. Das Modehaus beschäftigt in Meppen 31 Angestellte.

.