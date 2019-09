Meppen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte rund 4 000 Ehrenamtliche aus ganz Deutschland zum Bürgerfest in den Park von Schloss Bellevue nach Berlin eingeladen. Mit dabei war Familie Anneken aus Meppen. Maren und Frank Anneken sind Ehrenamtliche der Jugendaustauschorganisation „Youth For Understanding“ (YFU).

