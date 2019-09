Bilder vom Lichterfest: So war der Abend an der Koppelschleuse in Meppen CC-Editor öffnen

Der Zirkus Lawawusch vom TPZ lieferte eine spektakuläre Feuer-Show Foto: Scholz

Meppen. Zum 10. Mal durften sich die Besucher des Lichterfests an der Koppelschleuse in Meppen in eine magische Welt voller märchenhafte Figuren, phantastischen Lichtensembles, leuchtender Bäume und einer zauberhaften Feuershow entführen lassen.