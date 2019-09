Meppen. Das kommende Wochenende vom 6. bis 8. September bietet eine Mischung aus Theater, Sport und Musik. Besonderes Highlight zum Start des Wochenendes ist das Lichterfest an der Koppelschleuse.

Das kommende Septemberwochenende wird mit einem leuchtenden Programm während des Lichterfests an der Koppelschleuse eingeleitet. Die Gebäude von Kunstkreis, Jugendkulturgästehaus sowie der Park der Koppelschleuse in Meppen werden farbenfroh beleuchtet, die Wege von hunderten flackernden Tee-lichtern gesäumt. Magische Wesen wandeln durch den gespenstischen Garten, eine faszinierende Feuershow zieht die Besucher in ihren Bann. Start des Lichterfestes ist um 20 Uhr.

„Pension Schöller“

Theaterbegeisterte kommen am Freitagabend im Meppener Theater voll und ganz auf ihre Kosten. Ab 20 Uhr führt die Theater-AG des Windthorst Gymnasiums Meppen die Komödie „Pension Schöller“ auf und lädt das Publikum ein selber nach den Grenzen zwischen verrückt und normal zu suchen und selbst zu sehen, wo sich der 'normale' Geist entblößt und sich die vermeintlich Irren als 'normal mit liebenswürdigen Abweichungen' erweisen.

Skater zeigen ihr Können

Sportliches Geschick beweisen am Samstag Skater aus dem ganzen Emsland. Während des Skatebord Wettbewerbs „Skatecontest 4 Wheels“ zeigen die Teilnehmer ihr ganzes Können auf der Skateanlage am Nagelshof. Der Wettbewerb findet im Zeitraum von 12 Uhr bis 18 Uhr statt.

Musik in Haren

Ordentlich Musik auf die Ohren gibt es am kommenden Wochenende in Haren-gleich mehrmals! Zum einen finden bis Sonntag die Klangkulturtage 2019 auf dem Kulturschiff Blaue Donau, unter anderem mit Livemusik von Singer-Songwritern, statt. Zum anderen tritt am Samstagabend die Deep-Purple-Tribute-Band „Purple Starngers“ auf. Begleitet werden die Musiker in der Mersmühle Haren von „Die Emsrocker“. Start des Rockkonzerts im Müllerhaus ist um 20 Uhr.