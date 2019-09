Meppen. Schüler der Johannesschule Meppen sammeln Deckel, um die Ausbreitung von Kinderlähmung (Polio) zu bekämpfen

Die Aktion „Deckel drauf“ wird von den Rotariern organisiert. Es werden Plastikdeckel von Flaschen gesammelt und pro 500 Deckel wird ein Kind gegen Polio geimpft. Diese Krankheit führt ohne Impfung zu Lähmungserscheinungen und kann mit dem Tod durch Atemlähmung enden.

Vor einem halben Jahr stellte eine Schülervertreterin in der Schule diese Aktion vor. Sie konnte ihren Mitschülern verdeutlichen, dass man auch mit kleinen Mitteln viel verändern kabb. Die Schülvertretung war laut einer Pressemitteioung „Feuer und Flamme“ von dieser Idee und animierte die Schüler der Johannesschule Meppen zum fleißigen Sammeln, z.B. durch das Aufstellen und kontinuierliche Leeren von Sammelboxen in allen Klassenräumen.

Tolle Ergebnisse erzielten vor allem die Klassen fünf und sechs. Einige Schüler stachen in ihrem Engagement besonders hervor. So sammelte allein ein Schüler mehr als 8.000 Deckel bei. Tag für Tag trafen zahlreiche Deckel bei den SV-Lehrern Hendrik Naber und Sarah Tieben ein. Am Ende ergab die Zählung eine Zahl von 37.000 Deckeln. Diese konnten die Schüler Bruno Bode von den Rotariern Lingen übergeben. "Dank der zündenden Idee einer Schülerin und dem Einsatz der vielen, tatkräftigen Sammler können nun viele weitere Kinder gegen Polio geimpft werden", sagte Bode.