Meppen. In Meppen wird viel getan, um einen humanen Umgang mit Flüchtlingen zu gewährleisten. Es wäre gut, wenn die Stadt dies auch von der Landes-, Bundes-, und EU-Politik einfordert.

Voluptate veniam aliquid placeat molestias ullam illum asperiores enim. Molestiae in dolores nam quia non molestiae. Nihil deserunt impedit voluptate officia. Repudiandae ut ut et neque quia ullam repudiandae. Ut deleniti eius officia.