Meppen. Die Finanzierung eines Daches für die Freilichtbühne Meppen ist einen Schritt vorangekommen: Der Kulturausschuss des Landkreises Emsland hat sich für einen Zuschuss in Höhe von insgesamt rund 360.000 Euro ausgesprochen.

Die Meppener Freilichtbühne plant die Errichtung des zeltartigen Daches im kommenden Frühjahr. Wie Kreisdezernent Martin Gerenkamp dem Ausschuss mitteilte, wird es sowohl den Zuschauerraum als auch die Bühne überspannen. Es solle vor allem den wetterunabhängigen Betrieb sichern – keine Vorstellung der engagierten Laien und Profis solle in Zukunft wegen Regens ausfallen müssen.



In den vergangenen 60 Jahren hatte die Bühne mehr als eine Million Besucher und sich nach Einschätzung aller Fraktionen im Kreistag sowie nach Meinung der Verwaltungsspitze des Landkreises zu einem der wichtigsten Bestandteile des Kulturlebens im Emsland entwickelt.

Das neue Dach wird 3,1 Millionen Euro kosten, von denen die Stadt Meppen 2,79 Millionen übernimmt. Zehn Prozent der Bausumme, also 310.000 Euro hatte die Stadt Meppen beim Landkreis als Zuschuss beantragt. Für die technische Ausstattung des Daches mit Scheinwerfern und Lautsprechern werden weitere 348.740 Euro notwendig, von denen der Landkreis ebenfalls zehn Prozent zahlen soll. Den Rest übernehmen die Bühne selbst und deren Förderverein.

Der Kulturausschuss stimmte den Förderanfragen zu. Günter Pletz (UWG) dankte der Spielschar für ihr großes Engagement und bezeichnete die Überdachung als gut und notwendig. Michael Fuest (Grüne) lobte die jahrzehntelange Qualität der Stücke, Arnold Terborg (CDU) verwies darauf, dass eine der ältesten und hervorragendsten Kultureinrichtungen des Kreises aufgewertet und in diesem Zuge auch barrierefreier gemacht werden solle. Rainer Pund (AfD) wollte lieber eine Überdachung nur für die Hälfte der Zuschauer, weil einige den freien Blick nach oben bevorzugten und um Kosten zu sparen. Auch eine ausfahrbare Bedachung sei besser.



Am Ende stimmte der Ausschuss einstimmig der beantragten Förderung zu und nun muss der Kreisausschuss noch abschließend beraten, was aber Formsache sein dürfte.

Auf der Tagesordnung standen dann noch einige Berichte zur Kenntnisnahme. So hat der Landkreis Emsland für die Förderung „angemessener Programme“ der Kulturkreise und Theatergemeinden 2018 und 2019 jeweils 214000 Euro zur Verfügung gestellt. Das Geld diente zur Erprobung neuer Formate, von denen einige nach Auskunft von Fachbereichsleiterin Kultur, Andrea Kaltofen, sehr erfolgreich waren.

In drei großen Emslandmuseen werden derzeit Baumaßnahmen geplant oder sind bereits gestartet. Das Emslandmuseum Lingen wird für 2,6 Millionen Euro einen Anbau erhalten, Baubeginn ist im Frühjahr 2020. Im Frühsommer soll dann auch der Neubau eines Besucherzentrums am Schloss Clemenswerth starten. Martin Gerenkamp berichtete, die Planungen dafür liefen auf Hochtouren und befänden sich im Zeitplan. Fertigstellung voraussichtlich im Herbst 2021.

Bereits begonnen haben die Arbeiten für den Anbau an das Emsland Archäologiemuseum Meppen. Dort wird das bestehende Museum erweitert und das Meppener Stadtmuseum zieht in den Anbau mit ein. Nachdem man zunächst von 1,5 Millionen Euro Kosten ausgegangen war, stehen nun nach Erweiterung der Nutzfläche des Anbaus 2,3 Millionen Euro zur Verfügung.

Andrea Kaltofen berichtete über Maßnahmen der Kultur-, Landschafts- und Denkmalpflege, die 2018 durch den Landkreis Emsland gefördert wurden. Mit einem Drittel der Bausumme, maximal aber 15000 Euro und insgesamt 150.000 Euro pro Jahr, fördert der Kreis seit 1998 zum Beispiel die Restaurierung von Baudenkmalen. 2018 gab er unter anderem Geld für die Sanierung der umlaufenden Galerie von „Meyers Mühle“ in Papenburg, den Austausch der Fenster der Kapellenschule Hilter, die Sanierung eines Feuchtigkeitsschadens in der Alten Schule Bokeloh oder die Sanierung des Kriegerehrenmals in Lünne.