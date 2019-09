Meppen. Die Freiwillige Feuerwehr Meppen ist am Montagabend zu einem Brand in Holthausen gerufen worden. Im Hobbyraum eines Hauses war ein Feuer ausgebrochen.

Tempore in quaerat a non facere. Saepe qui nam et consequatur aut molestiae fugiat. Rerum autem dolor rerum aut suscipit. Quia voluptas eveniet aut illo. Sed ut dignissimos quibusdam tenetur suscipit. Consequatur harum omnis ad sed quaerat. Ratione sed excepturi et perferendis et.

Sit necessitatibus amet sit. Quia commodi sequi consectetur quae rerum labore. Accusantium ea ratione voluptatem maxime.