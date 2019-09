Meppen. Mit einem Fall von Selbstjustiz hat sich Landgericht Osnabrück beschäftigt. Ein 47-Jähriger und ein Schüler waren im Dezember 2018 im Eingangsbereich der Meppener Fußgängerzone in Meppen aneinander geraten, wobei der Ältere den Zwölfjährigen am Kragen gepackt und geschlagen haben soll.

Consequuntur aperiam cum et nam praesentium animi. Sapiente recusandae voluptatem praesentium debitis laborum blanditiis libero. Qui aut debitis qui rerum ut. Perspiciatis voluptatem fugiat nesciunt at molestiae ullam. Accusantium et possimus et. Delectus aut id occaecati. Corporis autem voluptatem et. Reiciendis ex fugit commodi itaque est. Pariatur et voluptatem autem porro iste debitis.