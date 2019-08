Gemeinsam für den Klimaschutz: die Gruppe „People for Future“ in Meppen. Foto: Tim Gallandi

Meppen. Binnen weniger als einem Jahr ist „Fridays for Future“ zu einer globalen Bewegung für den Klimaschutz geworden. Unter dem Namen „People for Future“ schließt sich nun in Meppen eine gleichgesinnte Gruppe dem Kampf gegen Umweltzerstörung und gegen die Folgen der Klimaveränderung an. Am Freitag hat sie sich auf dem Marktplatz vorgestellt.