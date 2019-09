Meppen. Natur, Kultur und der Leistungsträger Mittelstand haben im Blickpunkt der Infofahrt des emsländischen Kreistags gestanden.

Mehr als 40 Abgeordnete aller Kreistagsfraktionen haben sich, begleitet von Landrat Reinhard Winter, den Dezernenten und Mitgliedern der Kreisverwaltung, auf den Weg durch das Emsland gemacht. Von Mitte bis Süd ging die Reise, und auch ein Abstecher in das niederländische Weiteveen war einer Pressemitteilung zufolge dabei.



Die Fahrt begann mit einem Frühstück im Bauernhofcafé Mehringer Heide in Emsbüren. Seit 1996 werden im liebevoll restaurierten Heuerhaus mit altem Charme sorgfältig hergestellte Speisen Radwanderern und Ausflüglern serviert.

Als nächste Station wurde die Maschinenfabrik Hermann Paus besichtigt. Das in zweiter Generation geführte, mittelständische Familienunternehmen produziert seit 1968 in Emsbüren innovative Baumaschinen über Berg- und Tunnelbaufahrzeuge bis hin zu Kränen und Schrägaufzügen. Durch eine Repräsentanz in Moskau und ein Joint Venture mit China ist das Unternehmen international breit aufgestellt. „Vom Emsland aus gehen unsere Maschinen in alle Welt. Der Exportanteil liegt bei etwa 70 Prozent“, sagte Wolfgang Paus, einer der beiden Geschäftsführer. Bei der anschließenden Besichtigung der Produktion wurde deutlich, dass bei der Maßanfertigung nach individuellen Kundenwünschen ausschließlich Handarbeit gefragt ist.

Mit einer kleinen Gärtnerei fing 1954 alles an, inzwischen ist daraus die Emsflower GmbH entstanden, die sich zum europäischen Marktführer der Branche entwickelt hat. Die Flächen unter Glas, auf denen weitestgehend auf Vorbestellung produziert wird, sind 87 Hektar groß. Am Standort Emsbüren wird stark auf automatisierte Herstellungsprozesse und in die Erweiterung von Gewächshäusern investiert, die Geschäftsführer Bennie Kuipers als geschlossenen Kreislauf und damit "besonders umweltschonend" bezeichnete. Zudem wird mit unbehandeltem Holz aus der Landschaftspflege geheizt und Strom produziert. Im Probegarten werden neue und bestehende Blumenarten auf ihre Gartentauglichkeit geprüft. Auch neue Erkenntnisse zur optimierten Herstellung von Nutzpflanzen wie Salate werden dort gesammelt.

Die EmslandArena in Lingen erreichte der Kreistag mit einem Fahrgastschiff über den Dortmund-Ems-Kanal. Die Arena steht für erfolgreiche Veranstaltungen mit renommierten internationalen Künstlern, aber auch Sportevents. Es sei ein „Instrument zur Förderung des Bekanntheitsgrads, des Images und der Aufwertung unserer Region“, sagte Geschäftsführer Florian Krebs. Auch dies ein maßgeblicher Grund für die Beteiligung des Landkreises Emsland von inzwischen fast sechs Millionen Euro aus Mitteln der Wirtschaftsförderung an der Arena. Jüngste Maßnahme ist der Ausbau eines multifunktionalen Aufenthaltsbereichs, der noch in diesem Jahr fertiggestellt sein soll und mit 900.000 Euro Kreismitteln bezuschusst wird.

Weiter ging es zum Bourtanger Moor, das vor seiner Kultivierung Mitte des 19. Jahrhunderts zu den größten zusammenhängenden Hochmooren in Mitteleuropa zählte. Früher als lebensfeindlich angesehen, hat sich heute die Haltung zum Moor geändert. Der Internationale Naturpark Bourtanger Moor zeugt davon. Langsam entstehen sie wieder, die großen Moorlandschaften mit einer einmaligen Tier- und Pflanzenwelt. Im Veenland-Express konnten sich die Teilnehmer von den Fortschritten bei der Wiedervernässung des Moores überzeugen und erreichten zum Ende der Fahrt den größten Schafstall der Niederlande in Weiteveen.

Ihren Abschluss fand die Kreistagsfahrt im Emsland Moormuseum in Geeste und mit der Fahrt auf der wiederhergestellten Feldbahnstrecke. Das Museum, das nicht nur die Geschichte von Moor und Torfabbau sammelt, bewahrt, erforscht und ausstellt, dient auch als Naturparkzentrum im Internationalen Naturpark Bourtanger Moor – Bargerveen und Startpunkt für Fahrradrundkurse durch das Dalum-Wietmarscher Moor.