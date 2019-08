Münster/Meppen. Die Polizei hat auf der Autobahn 1 bei Münster einen Schwertransport gestoppt, der ohne Genehmigung auf dem Weg ins Emsland war. Bei der Kontrolle wurden gleich mehrere Verstöße geahndet.

Die Kontrolle fand am frühen Donnerstagnachmittag statt, wie die Polizei Münster am Freitag mitteilte. Der 43 Jahre alte Fahrer konnte zunächst die notwendigen Fahrzeugdokumente und Papiere nicht aushändigen. Der Grund ist simpel: Bei einer Kontrolle, die in der vorangegangenen Nacht durch Beamte der Autobahnpolizei Mülheim durchgeführt wurde, hatten die Polizisten die Papiere bereits einbehalten. Sie hatten festgestellt, dass der Fahrer keine Genehmigung für den Schwertransport hatte, weil eine Überbreite vorlag. Obwohl die Beamten die Weiterfahrt schon in der Nacht untersagt hatten, setzte der 43-Jährige die Weiterfahrt mit dem Ziel Emsland fort.

Bei der Kontrolle bei Münster wurden auch Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Der Fahrer wechselte nach Ableistung seiner gesetzlich vorgeschriebenen Lenkzeiten die Fahrerkarte und nutzte die der Chefin weiter.

Für diese Straftat müssen der Österreicher und das Transportunternehmen nun Geldstrafen im vierstelligen Eurobereich zahlen. Die Beamten stellten den Schwertransport sicher. Dieser darf erst nach der Erteilung und Vorlage der Transportgenehmigung weiterfahren.