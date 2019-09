Meppen. Am 7. und 8. September feiert der SV Union Meppen die Eröffnung seines neuen Stadions an der Versener Straße in Esterfeld. Auf dem Programm steht ein zweitägiges Sportfest inklusive Spiel gegen den Drittligisten SV Meppen.

Als die Gründerväter des Clubs am 17. Mai 1947 im Saal Kamp den Verein aus der Taufe hoben, war an ein eigenes Stadion noch nicht zu denken. Im Zentrum des Interesses stand zum damaligen Zeitpunkt allein der Sport. Und so lautete auch das Motto zu jener Zeit: „Der Sinn des Sports liegt nicht im Siegen, sondern im Teilnehmen; nicht zu erobern, sondern ritterlich zu kämpfen.“



Eine eigene Heimstätte besaßen die Unioner damals einer Pressemitteilung zufolge nicht. Für ihre Spiele mussten sie ins städtische Hindenburgstadion (heute Hänsch-Arena) ausweichen. Der Wunsch nach einem eigenen Spielfeld erfüllte sich 1954, als nach großen Bemühungen und einer Vielzahl an Eigenleistungen an der Stelle des heutigen Waldstadions eine erste Spielfläche errichtet werden konnte.

Diese stieß jedoch nach kurzer Zeit bereits an ihre Kapazitätsgrenze und so wurde im Jahr 1966 das um zwei Nebenplätze erweiterte und aufgewertete Waldstadion feierlich eröffnet. Über 50 Jahren diente es als Heimat des SV Union und zentraler Anlaufpunkt des ganzen Stadtteils.

Das sportliche Angebot des Clubs war zunächst begrenzt. Für über zwei Jahrzehnte spielten die Unioner ausschließlich Fußball. Dies allerdings überaus erfolgreich, erreichten die Kicker des Vereins mit der Verbandsklasse, sogar die seinerzeit dritthöchste Liga im Land.

Doch genauso wie der Stadtteil Esterfeld sich weiterentwickelte, so wuchs auch der SV Union Meppen. Im Jahr 1969 gründete sich die Gymnastikabteilung und nur ein Jahr später entstand die Sparte Tischtennis. Es folgten 1975 die Volleyballer, die sich 1994 in der weiblichen E-Jugend zum Deutschen Meister krönen konnten. Eine weitere große Abteilung des Vereins, die Tennissportler, kamen 1977 hinzu. Es folgte die Reha-Abteilung die sich 1983 zunächst als „Infarktsportgruppe“ gründete und seitdem gesundheitlich eingeschränkten Frauen und Männern die Möglichkeit zur sportlichen Betätigung unter ärztlicher Aufsicht gibt. Die Leichtathleten bilden die jüngste Sparte unter dem Dach des SV Union. Während die Sportler anfangs noch im heimischen Waldstadion ihre Bahnen zogen, wechselten sie später ins neue Leichtathletikstadion am Helter Damm.

Die vergangenen Jahrzehnte sind nach Einschätzung des Vereins nicht spurlos am Waldstadion vorbeigezogen. Der Sanierungsbedarf wurde immer deutlicher. Als sich städtische und vereinseigene Gremien 2015 zusammensetzten, entstand schnell die Idee, statt einer umfangreichen Sanierung am alten Standort, einen Neubau an der Versener Straße zu errichten. Für den Verein kein unbekanntes Terrain, befinden sich dort schon seit 1987 zwei Trainingsplätze.

Die Zusammenlegung der beiden Standorte galt schon lange als überfällig. Dennoch hat sich der Verein die Entscheidung nicht leicht gemacht. Nachdem erste Pläne der neuen Anlage vorgestellt worden waren, entschied sich die Mitgliederversammlung im Februar 2015 schließlich für den vollständigen Standortwechsel. Im August 2017 starteten die Bauarbeiten.

Aus dem alten Waldstadion sollen Bauplätze werden. Das neue Sportgelände umfasst einschließlich Parkflächen ca. 54000 Quadratmeter. Es entstanden ein neuer Hauptplatz mit Tribüne, die an das Funktions- und Sanitärgebäude anschließt. Ein Kunstrasenplatz und zwei weitere Rasenspielfelder gehören ebenso dazu wie ein Beachvolleyball- und ein Basketballfeld.

Erster Höhepunkt ist gleich das Eröffnungsspiel gegen den Stadtrivalen SV Meppen 1912 e.V. am Samstag, dem 7. September um 17 Uhr. Zuvor beginnt die offizielle Veranstaltung um 13 Uhr mit dem Spiel der Union-Frauen gegen Suddendorf-Samern. Um 15 Uhr folgen Empfang und Begrüßung, am Abend eine Zeltfete. Der Sonntag steht im Zeichen eines Minikicker-Turniers.