Meppen. Für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz bei der Feuerwehr in Meppen wurden nun Kameraden geehrt. Wie es die Tradition vorsieht, wurden die Jubilare mit einem Fahrzeugkorso von zu Hause abgeholt und zum Feuerwehrhaus gefahren.

Der Einladung von Stadtbrandmeister Norbert Konen waren der Regierungsbrandmeister Matthias Röttger, der Kreisbrandmeister Holger Dyckhoff, der Abschnittsleiter Wolfgang Veltrup, Bürgemeister Helmut Knurbein, Feuerwehrausschussvorsitzender Jürgen Schwering und vom Ordnungsamt Wilhelm Berling und Antonia Thien gefolgt. Der Bürgermeister der Stadt Meppen, Helmut Knurbein, dankte für das jahrzehntelange Engagement. Er hob hervor, dass diejenigen, die sich der „Kultur des Helfens“ verschrieben haben einmal in das Scheinwerferlicht gerückt werden. Er dankte aber nicht nur den Geehrten, sondern auch deren Familien und Arbeitgebern, ohne die das Ehrenamt nicht möglich wäre. Der Kreisbrandmeister Holger Dyckhoff ging sogar noch einen Schritt weiter, indem er verdeutlichte, dass die Bevölkerung kaum noch wahrnimmt, dass es sich um ein Ehrenamt handelt, wenn Großbrände bekämpft werden. Feuerwehrleute retten Leben, während andere vorbeigehen – und das im Team.

Feuerwehrehrenzeichen

Das Feuerwehrehrenzeichen für langjährig erworbene Dienste nach 25 Jahren wurde dem Ersten Hauptfeuerwehrmann Kai Nogatz verliehen. Kai trat 1986 in die Jugendfeuerwehr ein, bevor er 1990 in die Einsatzabteilung wechselte. Im Rahmen des Studiums und des Berufs ließ er sich eine Zeit lang beurlauben und verrichtet auch seinen Dienst bei der Feuerwehr Osnabrück-Eversburg. In verschiedenen Lehrgängen ließ er sich bis zum Gruppenführer ausbilden. In dieser Funktion ist er auch in Meppen eingesetzt.

Auch Hauptlöschmeister Marco Wesemann erhielt das Feuerwehrehrenzeichen für langjährig erworbene Dienst nach 25 Jahren verliehen. 1994 trat er der Feuerwehr Tarmstedt bei, war dort viele Jahre tätig und absolvierte dort auch seine Lehrgänge. 2017 kam er zur Feuerwehr Meppen, da ihn sein Beruf und die Liebe in das Emsland gebracht hat. Durch seine verschiedenen absolvierten Lehrgänge ist er im Rahmen der Feuerwehr vielseitig einsetzbar. Er ist derzeit als Gruppenführer tätig und unterstützt als Kommandomitglied die Wehrleitung.

Seit 40 Jahren im Dienst der Feuerwehr



Werner Lammers trat bereits vor 40 Jahren in den Feuerwehrdienst. 1979 fing er bei der Feuerwehr Haselünne an, wechselte 1987 nach Ascheberg und kam 1993 in die Feuerwehr Meppen. Hier war er ab dem Jahr 2004 als Zugführer tätig und auch 15 Jahre lang Mitglied im Kommando, bevor er 2010 zum stellvertretenden Stadtbrandmeister gewählt wurde. Lammers ist auch als Zugführer bei der Kreisfeuerwehrbereitschaft eingesetzt. Hier war er auch zum Beispiel bei dem Elbehochwasser weit über die Landkreisgrenze hinaus eingesetzt.

Kommandomitglied, Gruppenführer und Kassenwart



Anzeige Anzeige

Bereits 50 Jahre ist Wolfgang Völker nun Mitglied der Feuerwehr Meppen. Auch er hat sich in vielzähligen Lehrgängen ausbilden lassen. In der sogenannten „PC-Gruppe“ führte er die digitale Datenverarbeitung in der Feuerwehr Meppen ein. Auch ließ sich Völker zum Atemschutzgerätewart ausbilden und war hier jahrelang tätig. Er war Kommandomitglied, Gruppenführer und Kassenwart, bevor er 2016 in den „Feuerwehrruhestand“ ging und in die Alters- und Ehrenabteilung wechselte. Wolfgang unterstützt als Hausmeister die Tätigkeiten im Feuerwehrhaus und ist daher auch vielen Besuchern gut bekannt.

80 Jahre für die Feuerwehr

Nur ganz wenigen Feuerwehrmitgliedern kommt die Ehre zu teil, die Ehrenstadtbrandmeister Franz Hornung nun erhalten hat. Er erhielt das Feuerwehrehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes für 80 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr. 1939 wurde der damals 14jährige zum Feuerwehrdienst eingeteilt. Von 1950 bis bis 1987 war er der Stadtbrandmeister der Feuerwehr Meppen. In seine Amtszeit fallen viele Neuerungen aus dem Gebiet des Feuerlöschwesens. Hier seien nur der Einsatz des ersten Tanklöschfahrzeuges, die Gründung der Tauchergruppe oder die Gründung der Jugendfeuerwehr genannt. Zahlreich wurde er für sein Wirken geehrt und ist auch Träger des Bundesverdienstkreuzes.

Ob nun 25 Jahre oder 80 Jahre Zugehörigkeit zu einer Einrichtung, die ehrenamtlich der Meppener Bevölkerung in Notlagen hilft. Hier gilt es jedem zu danken, der sich in den Dienst der Allgemeinheit stellt. Hinter jedem dieser Feuerwehrmänner steht eine Familie, steht ein Arbeitgeber und stehen Arbeitskollegen, die dieses Engagement mittragen. Auch diesem Personenkreis muss gedankt werden.