Meppen. Nach der Urlaubs- und Ferienzeit präsentiert sich der Arbeitsmarkt im Emsland und in der Grafschaft Bentheim stabil. Mit 6619 Personen waren im August bei den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit und den Jobcentern 49 Personen mehr erwerbslos gemeldet als im Juli. Die Arbeitslosenquote im Bezirk der Arbeitsagentur Nordhorn lag erneut bei 2,5 Prozent und damit unter dem Vorjahreswert von 2,6 Prozent.

„Wie erwartet ist der Arbeitsmarkt trotz Konjunkturabkühlung in stabiler Verfassung“, sagte Hans-Joachim Haming, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Nordhorn. „Trotz eines leichten Anstiegs der Arbeitslosenzahlen konnte die Arbeitslosenquote des Vormonats gehalten werden.“ Nach wie vor herrsche fast Vollbeschäftigung im Emsland und in der Grafschaft Bentheim. Arbeitssuchende könnten zwar nach wie vor mit guten Job-Perspektiven rechnen, die Betriebe meldeten allerdings erneut weniger Arbeitsstellen. „Die Nachfrage nach Arbeitskräften lässt etwas nach. Sie liegt aber weiterhin auf einem hohen Niveau“, so Haming. „Wir werden die Betriebskontakte intensivieren und unsere umfangreichen Beratungs- und Förderleistungen deutlich machen.“

Stellenmarkt

Im August zeigten Betriebe und Verwaltungen der Agentur für Arbeit Nordhorn 1129 offene Stellen an. Das sind 347 oder 23,5 Prozent weniger als im Vormonat. Stellenzugänge kamen vor allem aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem Gesundheits- und Sozialwesen und dem Handel. Insgesamt gab es im August 6977 Stellen, über deren Besetzung nicht endgültig entschieden war.

Entwicklung nach Rechtskreisen und Regionen

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in der Arbeitslosenversicherung (Sozialgesetzbuch III / Arbeitslosengeld I) und in der steuerfinanzierten Grundsicherung (Sozialgesetzbuch II / Arbeitslosengeld II) verlief im August im Vergleich zum Vormonat unterschiedlich. Im Bereich der Arbeitslosenversicherung nahm die Zahl der Arbeitslosen gegenüber Juli um 2 oder 0,1 Prozent auf 3425 Personen ab. Bei den für die steuerfinanzierte Grundsicherung verantwortlichen Jobcentern ist die Arbeitslosenzahl im August gegenüber dem Vormonat um 51 bzw. 1,6 Prozent auf 3194 Personen gestiegen.

Region Emsland

Im Emsland waren im Monat August insgesamt 4709 Personen arbeitslos gemeldet, die Arbeitslosenquote liegt erneut bei 2,5 Prozent. Verglichen mit dem Vormonat nahm die Zahl der Arbeitslosen um 112 Personen (2,4 Prozent) zu.

Region Grafschaft Bentheim

In der Grafschaft Bentheim nahm die Gesamtarbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat ab. Hier gab es mit 1910 Arbeitslosen 63 Personen (3,2 Prozent) weniger als im Juli. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,5 Prozent (-0,1 Prozent).

Agenturbezirk Nordhorn

Betrachtet man den Agenturbezirk insgesamt, so hatten die Geschäftsstellen in Meppen und Sögel mit je 2,3 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote, gefolgt von der Hauptagentur Nordhorn mit 2,5 Prozent, der Geschäftsstelle Lingen mit 2,6 Prozent sowie der Geschäftsstelle Papenburg mit 2,9 Prozent.

Entwicklung der Arbeitslosigkeit nach Personengruppen

Mit 3451 arbeitslosen Männer waren 23 mehr im Bestand als noch im Juli. Bei den Frauen war eine Zunahme von 26 auf insgesamt 3168 Personen zu verzeichnen. Der Anteil der Frauen an allen Arbeitslosen betrug 47,9 Prozent, der der Männer lag bei 52,1 Prozent. Von den Arbeitslosen waren 14,1 Prozent Jugendliche. Die Arbeitslosenzahl sank auf 931 Personen (-13).

Unterbeschäftigung

Ergänzend zur Arbeitslosenstatistik werden auch Daten zur Unterbeschäftigung veröffentlicht. Dazu zählen die gesetzlich definierten Arbeitslosen sowie Personen, die nicht als arbeitslos gelten, aber ohne Beschäftigung sind, etwa in Maßnahmen beruflicher Weiterbildung, Arbeitsgelegenheiten und Sonderregelungen für Arbeitslose. Die Unterbeschäftigung umfasste im Agenturbezirk nach vorläufigen Angaben im August 10.581 Personen.

Ausländer

Die Zahl der arbeitslosen Ausländer stieg auf 1487 Personen. Das waren 31 oder 2,1 Prozent mehr als im Vormonat und 98 oder 6,2 Prozent weniger als im August 2018. Zu der Gruppe der Ausländer gehören sowohl Menschen, die schon länger im Emsland und in der Grafschaft Bentheim leben, als auch neu hinzugekommene Geflüchtete und Zuwanderer.