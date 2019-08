Meppen. Das Emsland Open Air war in diesem Jahr ein voller Erfolg. Auch 2020 wird es wieder ein Emsland Open Air in Meppen geben. Hier gibt es Infos zum Termin, den Acts und den Tickets.

Etwa 15.000 Besucher feierten dieses Jahr zwei Tage lang beim Emsland Open Air in Meppen.

Weiterlesen: "Schön, so schön" war das 1. Emsland Open Air Meppen



Auch 2020 wird es wieder ein Emsland Open Air in Meppen geben. Interessierte sollten sich Samstag, den 20 Juni 2020, im Kalender markieren. Das 2. Emsland Open Air findet wieder in der Hänsch-Arena (Lathener Straße 15 A) in Meppen statt.



Diese Acts treten beim Emsland Open Air 2020 auf:

Der Veranstalter Goldrush Festival GmbH hat bereits Auftritte von Sarah Connor und Max Giesinger bekannt gegeben. Beide Künstler traten bereits beim Schlossgarten Open Air in Osnabrück auf.

Weiterlesen: Wegen Song-Boykott im Radio: Sarah Connor hat kein Verständnis



Hier gibt es Tickets für das Emsland Open Air 2020:

Interessierte können Tickets für das Emsland Open Air 2020 bereits jetzt erwerben. Karten gibt es ab 55 Euro online zu kaufen. Hier geht es zu den Tickets.