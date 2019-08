Eine junge Reiterin mit Freude, voller Energie und Konzentration mit ihrem Pferd beim Fahnenrennen. Foto: Inga Tautfest

Meppen. Am kommenden Wochenende findet in Meppen-Neuversen das jährliche Grenzlandturnier des Vereins „Islandpferdefreunde westliches Niedersachsen e.V.“(IPWN) statt. Das Turniergelände grenzt direkt an den Reitplatz des RuF Neuversen.