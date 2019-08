Meppen. 25 Auszubildende und Studierende der Kreisverwaltung Emsland konnten im Sommer 2019 ihre Berufsausbildung beziehungsweise ihr Studium erfolgreich absolvieren. Aus diesem Anlass ehrte Landrat Reinhard Winter die Nachwuchskräfte in einer Feierstunde im Meppener Kreishaus und überreichte die Ausbildungszeugnisse.

