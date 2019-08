Meppen. Am Dienstagmittag ist es in Meppen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer gekommen. Der Radfahrer wurde hierbei verletzt.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, fuhr eine Autofahrer mit seinem Wagen stadtauswärts, als er nach links von der Kuhweide auf die Fürstenbergstraße abbiegen wollte. Hierbei übersah er den Radfahrer auf dem Radfahrweg und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer erlitt Verletzungen am Kopf und an den Füßen. Am Fahrzeug des Unfallverursachers wurde die Windschutzscheibe zerstört.

Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.