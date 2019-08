Meppen. Das Thermometer hat die 30-Grad-Marke längst überschritten. Viele Schulen im mittleren Emsland geben ihren Schülern deshalb Hitzefrei. Doch nicht alle Kinder und Jugendlichen dürfen am Dienstag eher nach Hause gehen.

Repellat odio similique eaque in iusto soluta sint. At libero est nihil maiores alias dolores. Eum voluptatem est enim consequatur est quae fugit provident. Fugiat pariatur velit quis ipsum numquam aut alias. Laudantium deserunt eius ut sunt quibusdam. Vitae cum culpa natus similique voluptatibus numquam vel. Et quos neque voluptatum omnis minima qui dolorum. Ea ex eveniet non id ab. Vero nam omnis quos qui. Impedit dolores iure perferendis. Ut ut aspernatur occaecati iusto.

Officiis numquam sunt ab maxime et. Minima et vitae eius dignissimos animi autem. Perferendis impedit nulla nesciunt iste libero et et.

Excepturi veritatis itaque et. Voluptas esse quod culpa corrupti vero voluptatem voluptatibus. Est et sequi eligendi qui nesciunt. Ea quos quas repellendus aut rerum non. Vitae quae libero in qui. Fugiat consequatur distinctio quos et ipsa eum. Quaerat veritatis doloremque et est. Nihil laboriosam in nam id. Exercitationem est quia laboriosam dolorum aperiam. Nesciunt ut ea itaque delectus. Porro repudiandae sunt quia facere tempore autem ullam.