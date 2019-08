Fußballlegende Ansgar Brinkmann kommt nach Meppen. Foto: David Ebener

Meppen. Ansgar Brinkmann, Ikone und zugleich Enfant terrible des deutschen Fußballs, kommt zusammen mit Peter Schultz am Samstag, 14. September, ab 20 Uhr in den alten Güterbahnhof in Meppen. In Gesprächsrunden, Videos und Lesungen bringt er uns sein aufregendes Promi-Fußballer-Leben näher.