Meppen. Erstmalig in der fast 70-jährigen Geschichte der Freilichtbühne Meppen konnte am vergangenen Sonntag der 40.000ste Besucher in der laufenden Saison begrüßt werden. Hugo aus Meppen kam mit seiner Familie zur letzten Aufführung von „Madagascar“.

Er saß im Block B, Reihe 14, Platz 14, als der Vorsitzende Jürgen Lilge den Zuschauerraum betrat, um dem „besonderen“ Besucher zu gratulieren. „Hugo ist eine ganz besondere Person, denn Hugo ist unser 40.000ster Besucher“ waren Lilges Worte, als zur Feier des Tages zwei Konfettikanonen abgefeuert wurden.



Gemeinsam mit dem Glitterregen kam auch das Ensemble von „Madagascar“ auf die Bühne und applaudierte dem Ehrengast. Hugo posierte gemeinsam mit seiner Mutter für das obligatorische Erinnerungsfoto und durfte sich über eine Familienkarte für das Musical „Shrek“ im nächsten Jahr freuen.

Lob für das gesamte Team

Das Ziel, einmal 40.000 Besucher in einer Saison zählen zu dürfen, hatten die Mitglieder der Freilichtbühne Meppen schon lange vor Augen und in den letzten zwei Jahren wurde es immer nur um knapp 1500 Besucher verfehlt. Umso größer war die Freude bei den 240 aktiven Mitgliedern, die in dieser Saison vor, hinter, neben und auf der Bühne arbeiten.

Denn auch die Parkplatzeinweiser, der Bühnenservice, die Teams von Kasse, Technik, Schneiderei, Maske, Requisite und Werbung, die Umzugshelfer in beiden Stücken, die Helfer der Bühnenklause und natürliche die Darsteller auf der Bühne - sie alle haben zu diesem Erfolg beigetragen.

Bis Saisonende 42.000 Besucher

Und wenn am 31. August. auch für „Saturday Night Fever“ die Saison beendet ist, wird die Besucherzahl wohl auf über 42.000 gestiegen sein. Doch dann heißt es nicht „ausruhen und durchatmen“, denn direkt am 1. September beginnt bereits der Abbau des Bühnenbildes, um das Gelände auf die nächste Herausforderung, den Bau des neuen Bühnendaches, vorzubereiten. Und in der Saison 2020, wenn „Shrek“ und „Hairspray“ auf dem Programm stehen, werden die Mitglieder des Vereins alles tun, um diese besondere Marke wieder zu erreichen oder sogar zu überbieten, heißt es in einer Pressemitteilung.