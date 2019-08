Meppen. Die Sommerferien sind vorbei, der Schulbetrieb hat wieder angefangen – und zwar zum Teil in sanierten Gebäuden. Insgesamt rund 915.000 Mio. Euro kosten den Landkreis Emsland die Maßnahmen, die an den Schulen in Kreisträgerschaft während der Ferien umgesetzt worden sind.

„In der unterrichtsfreien Zeit wird traditionell in den Schulen gewerkelt. Unsere größte Baustelle waren hier mit Kosten von rund 470.000 Euro die Berufsbildenden Schulen in Papenburg“, sagt Landrat Reinhard Winter. Die Kapazität an Unterrichtsräumen an den Berufsbildenden Schulen (BBS) wurde um zwei Containerklassen erweitert. Hier beliefen sich die Kosten auf rund 140.000 Euro. Darüber hinaus sind in die technischen Anlagen rund 330.000 Euro investiert worden, die die berufliche Ausbildung auf hohem Niveau ermöglichen. Stichwort sei hier „Smart Factory“, bei der Fertigung und Logistik so miteinander vernetzt seien, dass sie sich weitestgehend ohne menschliche Eingriffe organisieren könnten. „Wir kommen damit den Anforderungen der hiesigen Wirtschaft nach“, betont Winter.

Auch in der Schule am Draiberg in Papenburg wurden in der Ferienzeit zwei Containerklassen für rund 140.000 Euro errichtet. Im Gymnasium Papenburg wurden in die barrierefreie Ausstattung der Schule rund 30.000 Euro investiert. Es verfügt nun über einen Rollstuhlgerechten Zugang im Verbindungsgang zum Fachraumtrakt.

Im Gymnasium Georgianum in Lingenkonnten die Ferien dafür genutzt werden, die Erneuerung der Deckenbeleuchtung einschließlich der Abhängung der Decken fortzusetzen. Hierfür wurden rund 110.000 Euro ausgegeben. Neben der Sanierung von Klassenräumen, die in den BBS Lingen Wirtschaft für rund 90.000 Euro durchgeführt wurden, erfolgte dort auch die Modernisierung der Lehrertoiletten (rund 55.000 Euro). An der Gesamtschule Emsland in Lingen sorgt ein neuer Schallschutz in der Mensa für eine günstigere Raumakustik und trägt zu einer angenehmeren Atmosphäre bei. Die Verbesserungen im Mensabereich kosteten rund 20.000 Euro.

Weitere Maßnahmen laufen

Darüber hinaus laufen unabhängig von den Ferienzeiten weitere große Maßnahmen. Zu ihnen zählen unter anderen die Sanierung und der Umbau des Gebäudes H am Gymnasium St. Ursula in Haselünne, der Neubau der Sporthalle am Gymnasium Papenburg, die energetische Fassadensanierung und die Erweiterung der Mensa an den BBS Lingen Technik und Gestaltung sowie Agrar und Soziales und die Fassaden- und Dachsanierung am Gebäude L der BBS Meppen. Insgesamt rund 25 Millionen Euro hat der Kreistag des Landkreises Emsland für diese und weitere Maßnahmen an den kreiseigenen Schulen zur Verfügung gestellt.