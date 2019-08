Geeste. Mehr als 6000 Einsendungen gab es beim Keksdesignwettbewerb von Coppenrath Feingebäck. Jetzt steht der "Banana Coooky" als Sieger fest.

Das Traditionsunternehmen aus Groß Hesepe hatte den Gebäckfans im Frühjahr die Chance gegeben, online aus vielen Zutaten ihren ganz persönliche Wunschkeks zusammenzustellen. Die Mengen der Vorschläge war dann doch eine Überraschung für das seit 1825 bestehende Familienunternehmen.

Die Fachjury hat alle Vorschläge geprüft, am Ende wurden drei Produkt getestet, eines überzeugte rundum. "Alle haben gesagt 'super'", erzählt Geschäftsführer Andreas Coppenrath. "Die Kombination der eingesetzten Zutaten harmoniert sehr gut. Nach einigen Tests und Verkostungen stand schließlich die finale Rezeptur fest, ergänzt der Leiter Produktentwicklung Martin Weber.

Daher konnte nun der 20-jährige Ruven Bals aus Bergkamen am Firmensitz in Groß Hesepe das als Erster Preis ausgelobte hochwertige Beachcruiser Fahrrad in Empfang nehmen. Er hatte eine Kombination aus Kakaokeks mit Schokolade und Bananen vorgeschlagen. Bei seinem Besuch im Unternehmen durfte er seinen selbst kreierten Keks probieren.

"Als ich die Nachricht erhielt, dass ich gewonnen habe, war ich total überrascht. Ich freue mich, dass ich die Jury mit meiner Kreation überzeugen konnte. Der Keks schmeckt wirklich sehr gut", freut sich Bals. Er hatte von dem Wettbewerb im Internet gelesen und seiner Mutter gesagt: "Da werde ich mitmachen". Mutter Brigitte Bals, die mit zur Preisübergabe gereist war, weiss, woher das Interesse kam: "Er hat mir früher oft beim Backen geholfen."

Für Mutter und Sohn gab es noch eine Rundgang durch den Betrieb. Für Martin Weber und seine Kollegen geht die Arbeit an der neuen Kekssorte weiter. Die von Bals entworfene Kombination gibt es so noch nicht auf dem Markt. Es ist beim Gebäckhersteller noch viel Arbeit im Detail zu leisten, denn der "Banana Coooky" muss gut produzierbar sein und braucht eine marktgerechte Verpackung. Eine Dummy-Keksschachtel gib es bereits. Andreas Coppenrath vertraut auf das Können seiner Mitarbeiter und kündigt an: "Coppenrath Feingebäck stellt den 'Banana Coooky' auf der Internationalen Süßwarenmesse in Köln anfang Februar 2020 als Neuprodukt vor."