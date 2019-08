Unbekannte wollen Combi-Markt in Meppen überfallen CC-Editor öffnen

Symbolfoto: dpa

Meppen. Am Donnerstagabend ist es in Meppen zu einem versuchten Raubüberfall auf den Combi-Markt an der Fürstenbergstraße gekommen. Mit Messern bedrohten die Täter zwei Angestellte, flüchteten aber wieder, bevor sie Beute machen konnten.