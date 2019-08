Schwefinger Straße in Meppen für 127.000 Euro saniert CC-Editor öffnen

Auf 600 Metern länge wurde nun die Schwefinger Straße in Meppen saniert. Foto: Harry de Winter

Meppen. Die Schwefinger Straße in Meppen in Höhe des Sportparcs war lange Zeit in einem sehr schlechten Zustand. Nun hat die Stadt gehandelt und die Straße sanieren lassen.