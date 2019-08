Meppen. Es ist viel los am kommenden Wochenende, vom 23. bis 25. August 2019 im mittleren Emsland. Mit mehreren Aufführungen der Freilichtbühne, dem Singer-Songwriter-Festival „Haslünner Bühnen“ und der Harener Kirmes sind nur einige Programmpunkte erwähnt.

Der Start in das kommende Wochenende wird am Freitagabend auf der Freilichtbühne Meppen gefeiert. Ab 20 Uhr heißt es: Vorhang auf für Saturday Night Fever. Nach den erfolgreichen Umsetzungen von Footloose, Fame und Flashdance, nimmt sich die Freilichtbühne Meppen nun den vierten großen Tanzfilm vor. New York 1976: Der junge Tony Manero lebt mit seiner Familie in einem Arbeiterviertel in Brooklyn. Tagsüber jobbt er in einem Farbenladen, aber nachts lassen er und seine Kumpels ihren tristen Alltag hinter sich und tauchen ab in die Glitzerwelt der Discos. Tony verliebt sich in Stephanie Mangano und hofft, mit ihr zusammen einen großen Tanzwettbewerb zu gewinnen und mit dem Gewinn in ein besseres Leben zu starten. Das Musical bietet neben vielen mitreißenden Tanznummern, witzigen Szenen auch eine berührende Story, die von den Träumen und Ängsten junger Menschen und vom Erwachsen werden erzählt. Eine weitere Vorstellung findet am Samstagabend, ebenfalls um 20 Uhr statt.

Haselünner Bühnen

Ebenfalls musikalisch wird es am Samstagabend in der Haselünner Innenstadt. Ab 19 Uhr startet das Singer-Songwriter-Festival „Haselünner Bühnen“ und erspricht unterhaltsame, abwechslungsreiche und tanzbare Musik auf vier Open-Air-Bühnen sowie in entspannter Atmosphäre im Hasetor-Kino. Vier Bands aus Deutschland, vier aus den Niederlanden, eine Band aus Belgien und eine Band aus den USA spielen Blues, Blue-Soul, Folk-Pop, Americana und mehr im Stil 40er/50er Jahre.

Buntes Treiben

Buntes Kirmes-Treiben gibt es das Wochenende über im Stadtzentrum Harens. Mit zahlreichen Fahrgeschäften, Wurfbuden und ordentlich Zuckerwatte ist für jeden Geschmack etwas dabei. Anlässlich der Harener Kirmes öffnen am Sonntag die Geschäfte der Innenstadt um 13 Uhr und bieten zu der Kirmes noch Einkaufsmöglichkeiten.

50 Jahre MSC Haselünne

Hoch hinaus geht es am kommenden Samstag und Sonntag auf dem Gelände des MSC Haselünne. Gefeiert wird das 50jährige Bestehen des Modellsport Clubs und es wird Programm für Groß und Klein geboten. Von Kunstflügen, über Aircombat und Rahmenprogramm mit Hüpfburg und Kinderschminken präsentiert sich der MSC Haselünne von seiner besten Seite.

Von New York nach Madagaskar

Für einen gelungenen Abschluss des Wochenendes sorgen abermals die Schauspieler der Meppener Freilichtbühne. Mit der letzten Aufführung des Familienmusicals „Madagascar“ zeigen die Darsteller ein letztes Mal ihr ganzes Können. Vom Zoo in New York zum Strand von Madagaskar führt die abenteuerliche Reise von Marty dem Zebra, Gloria dem Nilpferd, Melman der Giraffe, Alex dem Löwen sowie den Pinguinen Skipper, Private, Rico und Kowalski. Marty träumt vom Dasein in der Wildnis, während die Pinguine heimlich ihren Aufbruch in die Antarktis vorbereiten. Es kommt, wie es kommen muss: Die chaotische Flucht aus dem Zoo endet in Käfigen auf einem Schiff, einige Tiere gehen über Bord und finden sich auf der wunderschönen, aber auch nicht ganz ungefährlichen Insel Madagaskar wieder. Nach einigen Verwicklungen mit Lemuren und Fossa mündet die Geschichte in eine fröhliche Strandparty. Start der letzten Aufführung ist am Sonntagabend um 19 Uhr.