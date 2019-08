Die IT-Fachkräfte von morgen werden nun auch an den BBS Meppen ausgebildet. Symbolbild. Foto: Michael Gründel

Meppen . Seit dem Schuljahr 2018/19 bieten die BBS Meppen die duale Ausbildung zum Fachinformatiker an. Damit hinkt der Berufsschulstandort Meppen seinen Nachbarn in Lingen und Papenburg nicht länger hinterher - wovon Unternehmen und Auszubildende in der Region gleichermaßen profitieren. Ein Kommentar.