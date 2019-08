Meppen. BUND, NABU und Bürgerinitiative (BI) Exit 233 haben eine Besichtigung des Naturschutzgebietes Borkener Paradies veranstaltet. Während der gut zweistündigen Wanderung wurden den 20 Teilnehmern die Besonderheiten der Fauna und Flora dieses einzigartigen Naturraumes vorgestellt.

Claus Alfes vom BUND berichtete Erstaunliches über seine langjährigen Kartierungsergebnisse zum Auftreten seltener Käferarten. So hat er an diesem Standort den stark gefährdeten, brutpflegebetreibenden Mondhornkäfer und weitere 28 z.T. seltene Dungkäferarten nachgewiesen. Der Mondhornkäfer galt bis dahin in Niedersachsen als ausgestorben. Außerdem kommt hier der bundesweit extrem seltene Behaarte Kurzflügler vor, ein Käfer, der in seiner Lebensweise auf das gleichzeitige Vorhandensein von Dungkäferpopulationen angewiesen ist. Darüber hinaus stellte Claus Alfes die Bedeutung von Totholz für die Entwicklung zahlreicher Insektenarten, wie z.B. dem Hirschkäfer, heraus.



Besondre Pflanzenarten

Andeas Rakers vom NABU und Jürgen Zwoch von der BI Exit 233 wiesen auf besondere Pflanzenarten des im Borkener Paradies großflächig vorhandenen „Sandtrockenrasens“ hin. Sie konnten den Teilnehmern typische und z.T. seltene Vertreter dieses betont nährstoffarmen Biotops zeigen. So fanden sie z.B. Silbergras und die Rote-Liste-Arten Heide-Nelke und Ähriger Ehrenpreis. Dabei ist der Sandtrockenrasen nur ein Biotoptyp dieses Naturschutzgebietes, welches darüber hinaus besondere Waldbereiche (z.B. Hudewald) und Feuchtgebiete beherbergt. Alle Teilnehmer waren sich einig: Das Borkener Paradies ist ein wertvolles Kleinod des Emslandes!

In diesem Zusammenhang erläuterten Otto Quaing und Karsten Osmers von der BI Exit 233 die zu erwartende zunehmende Belastung dieses Gebietes infolge des vorgesehenen 4-streifigen Ausbaus der in Sichtweite verlaufenden E 233. Zum einen rückt die Straße mit den geplanten neuen Fahrbahnen noch näher an das Naturschutzgebiet heran und zum anderen stellen die dann höheren Emissionen (Lärm, Licht, Luftschadstoffe incl. Stickstoffverbindungen) trotz der vorgesehenen und durchaus umfangreichen Kompensationsmaßnahmen ein ernst zu nehmendes Gefährdungspotential dar.