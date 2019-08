Meppen. Als verantwortlicher Gesellschafter und Geschäftsführer mehrerer Autohäuser im Emsland und Ostwestfalen hat ein jetzt 67-Jähriger aus Haselünne insgesamt 750.000 Euro an Steuern hinterzogen. Das Landgericht Osnabrück verurteilte ihn deshalb zu zwei Jahren Haft auf Bewährung und einer Geldauflage von 25.000 Euro.

